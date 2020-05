Trump-administrasjonen saksøkes for å nekte utbetaling av coronapenger

Utbetalingene på 1.200 dollar, tilsvarende over 12.000 kroner, er en del av myndighetenes krisepakke som følge av koronakrisen. Et unntak for utbetalingene gjelder amerikanere som er gift med papirløse innvandrere. Da får bare den ene av de to utbetalt penger, skriver CBS News.

Den Illinois-baserte privatpersonen som saksøker myndighetene, er kun identifisert som «John Doe». Mannen mener unntaket bryter med grunnloven ettersom det er diskriminering som «utelukkende er basert på hvem han valgte å gifte seg med», ifølge søksmålet.

