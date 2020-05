Passert en million smittetilfeller i USA

CNBC melder at antall bekreftete smittetilfeller har passert millionen, mens antall dødsfall skal være på 57.000. På verdensbasis er mer enn tre millioner mennesker smittet, og av dem 213.000 dødsfall. En stor andel av tilfellene rapporteres fra New York området, og helsepersonell tester for øyeblikket 20.000 personer daglig. Guvernør for delstaten, Andrew Cuomo jobber tett med Donald Trump for å få doblet antallet testede.

Håper på å åpne

Ledelsen i selskaper og myndigheter klargjør en plan for å kunne gjenåpne deler av økonomien. Inntil videre anbefales folk å holde seg hjemme, noe som truer handel- og konsumbransjen, jobber og andre industrier.

Konsernsjef i Alphabet, Sundar Pichai begynner å planlegge tilbakekomst av ansatte til selskapets lokaler. Det fremgår av en mail sendt ut til de ansatte. En gjenåpning vil ikke finne sted før 1. juni opplyses det samtidig om.

Krise i flyselskaper

Flyselskapet British Airways varsler at de kan se seg nødt til å kutte så mange som 12.000 jobber som følge av coronakrisen.

Tidligere i dag leverte flyselskapet IAG tall for første kvartal. Selskapet kunne rapportere om et tap på 535 millioner euro. Til sammenligning lød fjorårets resultat for første kvartal på 135 millioner euro. Inntektene falt 13 prosent til 4,6 milliarder euro.