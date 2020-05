Milliardmålet nesten nådd i global kronerulling for coronavaksine

Målet var å skaffe 7,5 milliarder euro – rundt 85 milliarder kroner for å få fart på vaksinearbeidet. Etter tre timer mandag ettermiddag viste oversikten at det var kommet inn 7,36 milliarder euro.

– EU-kommisjonen stiller med 1 milliard euro, sa EU-kommisjonens president og konferansens vert Ursula von der Leyen da hun åpnet nettkonferansen. Rett etter henne stilte Frankrike og Tyskland med drøyt en halv milliard hver, før ledere fra over 50 land og et par stiftelser kom med sine bidrag.

Pengene skal gå til utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner, medisiner og tester for å bekjempe coronapandemien.

Norge i lederrolle

Statsminister Erna Solberg (H) var invitert til å være med og lede mandagens virtuelle møte. På vegne av Norge bidro hun også med drøyt 2,1 milliarder kroner til mandagens mål, men skal bruke hele 13 milliarder på vaksinearbeid i årene som kommer. Beløpet inkluderer drøyt 10 milliarder til vaksinealliansen Gavi de neste ti årene.

Solberg minnet samtidig om at om at bare halve jobben er gjort når vaksine og behandling er utviklet.

– Det vi oppnår må fordeles rettferdig og være tilgjengelig for alle. Så lenge viruset er aktivt ett sted, er vi alle truet alle steder, understreket Solberg, før hun avsluttet med en positiv melding.

– Sammen tror jeg vi vil nå målet om en tryggere verden for alle.

Friskmeldt Johnson

Norge deler lederjobben med blant andre Tyskland, Japan, Frankrike, Saudi-Arabia og Storbritannia. For sistnevnte stilte statsminister Boris Johnson, som har vært innlagt på sykehus med covid-19-smitte.

– Med omfattende restriksjoner har vi bygget et skjold rundt helsevesenet, så heltene som jobber der, har kunnet redde mange liv, inkludert mitt, sa Johnson.

Også han var opptatt av behovet for å samarbeide i kampen mot covid-19-pandemien.

– Jo mer vi drar lasset sammen, jo raskere kan vitenskapsfolkene lykkes. Det er menneskeheten mot viruset, og sammen skal vi vinne.

Et offentlig gode

FNs generalsekretær António Guterres var blant dem som minnet om at «ingen er trygge før alle er trygge».

– Disse nye verktøyene kan hjelpe oss med å få full kontroll over pandemien og må behandles som et globalt offentlig gode som alle må få tilgang til og ha råd til, sa han om nye vaksiner, tester og behandlinger.

Frankrikes president Emmanuel Macron speilet FN-sjefens uttalelse.

– Vaksinen bør bli gitt til hele planeten av den organisasjonen vi velger. Dette er noe som må tilhøre alle, sa Macron da han fikk ordet.

– Vi kan angripe globalt

Også ikke-statlige aktører deltok, som vaksinealliansene Gavi og Cepi og stiftelser som Wellcome og Bill og Melinda Gates' stiftelse.

– Nå setter verden sin lit til at vitenskapen kan utvikle medisiner og vaksiner. Vi trenger vitenskap til å vinne over pandemien, men dette er ikke over før alle kan få vaksinen og dra nytte av vitenskapen, sa Melinda Gates.

Hun la til at stiftelsen, som allerede er dypt involvert i vaksinearbeid, gir 100 millioner dollar ekstra til innsatsen mot covid-19.

– Sammen kan vi angripe denne sykdommen, slik den angriper oss – globalt.

(©NTB)