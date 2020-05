Den tyske konstitusjonelle domstolen avviste ikke den europeiske sentralbankens (ESB) obligasjonskjøp. Men ga ESB tre måneder til å komme med et nytt vedtak som viser på en forståelig måte at de pengepolitiske målene til ESBs obligasjonskjøpsprogram er proporsjonale til de økonomiske og finanspolitiske virkningene som følger av programmet.

Blant punktene som den tyske domstolen påpekt var at:

Volumet av oppkjøpet er begrenset til å begynne med

Obligasjoner fra offentlige myndigheter kan bare kjøpes hvis utsteder har en minimum kredittvurdering som gir tilgang til obligasjonsmarkedene og kjøp må begrenses eller avvikles

Kjøpte verdipapirer selges på markedene, hvis det ikke lenger er nødvendig å fortsette intervensjonen i markedene for å oppnå inflasjonsmålet

Selv om ESB i teorien kan fortsette uten Bundesbanks velsignelse, forventer Nordea at den europeiske sentralbanken vil gjøre endringene som trengs for at obligasjonskjøpsprogrammet kan fortsette.