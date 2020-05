Tysk grunnlovsdomstol motsetter seg ESBs obligasjonskjøp

ESB har siden 2015 hatt gående et støtteprogram for å kjøpe statsobligasjoner. Hensikten er å styrke økonomien og inflasjonen i eurosonen.

Dommerne i den tyske grunnlovsdomstolen i Karlsruhe har diskutert saken siden 2017. Bekymringen deres har vært hvorvidt kjøp av statsobligasjoner innebærer at banken bedriver økonomisk politikk og statsfinansiering. Det ligger utenfor ESBs mandat og er dermed noe banken ikke har lov til å drive med.

Rammer ikke coronakjøp

Den aktuelle ordningen har blitt brukt til å kjøpe obligasjoner og andre verdipapirer siden mars 2015. Domstolen gikk ikke så langt som å sette foten ned fullstendig for kjøpsprogrammet, men har bedt om en avklaring fra ESB.

Dersom banken ikke kan gi en «dekkende og velbegrunnet avklaring om at den ikke går for langt for å oppnå sine pengepolitiske mål», vil forfatningsdomstolen stanse den tyske sentralbankens deltakelse i oppkjøpene.

Dommer Andreas Vosskuhle understreket at tirsdagens kjennelse ikke dekker programmet for støttekjøp av obligasjoner i forbindelse med coronakrisen.

Analyserer

ESB sier de analyserer dommen og vil komme med en kommentar når tiden er inne.

Den tyske sentralbanksjefen sier han vil stille seg bak ESBs respons.

– De har nå tre måneder på seg til å svare. Jeg vil støtte dem i den oppgave, men fullt ut respektere ESB-styrets uavhengighet, sier Jens Weidmann.

Kritikk mot EU-domstol

Dommen retter også kritikk mot EU-domstolen, som har godkjent obligasjonsprogrammet. EU-domstolens tidligere avgjørelse er «uforståelig» og ren sandpåstrøing, sier den tyske domstolen og konkluderer med at den ikke er juridisk bindende.

Det kan bety at tirsdagens dom kan få konsekvenser for hele EUs juridiske system, frykter ett av medlemmene i en gruppe som gir økonomiske råd til den tyske regjeringen.

– Da kan andre land i fremtiden overse de avgjørelsene de ikke er enige i, sier Volker Wieland. Han trekker fram Polen og Ungarn, der politiske og juridiske reformer har ført til beskyldninger om at landenes demokrati undergraves. EU-domstolen har fått inn flere saker om blant annet ordninger som åpner for refs og disiplinærstraff mot polske dommere.

