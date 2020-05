Turistmangel rammer spansk økonomi hardt

I mars, mens det enda bare var noen få hundre coronadødsfall i Spania, falt antallet turist-ankomster med 64 prosent, viser tall fra landets statistiske sentralbyrå.

Nå har pandemien krevd nærmere 26.000 liv i Spania, og turismen har nærmest stanset helt opp.

Spania er verdens nest største turistdestinasjon, bare forbigått av Frankrike, og hadde i fjor 83,7 millioner besøkende fra utlandet.

Turistnæringen står for 12 prosent av bruttonasjonalproduktet i eurosonens fjerde største økonomi, og de økonomiske følgene av coronakrisen er derfor dramatiske, ikke minst for de mange ansatte innen turistnæringen som nå er permittert eller har mistet jobben for godt.

13 prosent av arbeidsstokken i Spania har vært ansatt i turistnæringen, som i tillegg har gitt arbeid til et stort antall sesongarbeidere.

Det offisielle tallet på arbeidsledige i Spania er nå 3,8 millioner, det høyeste på fire år, og bare i mars og april ble 580.000 spanjoler kastet ut i arbeidsledighet.

Sammenslutningen av spanske turistbedrifter, Exceltur, anslår at næringen i år vil tape opptil 60 prosent av inntektene som følge av coronakrisen.

