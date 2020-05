Donald Trump ombestemmer seg

Visepresident Mike Pence, som leder gruppen, sa tirsdag at det snart ikke vil være behov for den lenger. Han trakk fram Memorial Day 25. mai som en mulig dag å legge ned beredskapsgruppen.

I en rekke Twitter-meldinger onsdag skriver imidlertid Trump at beredskapsgruppen har vært så vellykket at den vil fortsette på ubestemt tid. Men presidenten åpner for at noen av medlemmene kan bli skiftet ut.

USA har over 1,2 millioner coronasmittede, og over 70.000 amerikanere har mistet livet i forbindelse med pandemien.