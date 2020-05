Remdesivir får grønt lys i Japan

USA ga nylig tommelen opp for Remdesivir etter at kliniske tester viste at medikamentet forkortet sykdomsforløpet for noen pasienter med en tredel. Medisinen, som ble utviklet for å behandle ebola, ga ingen markant nedgang i dødelighet.

Japan håper å kunne godkjenne en annen medisin innen kort tid.

Statsminister Shinzo Abe sa forrige uke at han er innstilt på rask godkjenning av Avigan, et legemiddel som utvikles og testes av selskapet Fujifilm Toyama Chemical.

