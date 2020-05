Axl Rose i Twitter-feide med Mnuchin

Guns N' Roses' frontmann Axl Rose havnet onsdag kveld i en liten disputt med USAs finansminister Steve Mnuchin.

Rose skrev først "Det er offisielt! Uansett hva noen tidligere kan ha tenkt om Steve Mnuchin han er offisielt en drittsekk." Før finansministeren svarte med å spørre lakonisk "Hva har du gjort for landet i det siste" etterfulgt av et liberisk flagg, som senere ble byttet ut med det amerikanske flagget, skriver det amerikanske nettstedet Marketwatch.

ESTRANGED: Twitter-krangelen mellom USAs finansminister Steve Mnuchin og Guns N' Roses' vokalist Axl Rose. Skjermbilde: Twitter

Hva som utløste krangelen er uklart, men MarketWatch spekulerer i om at kan komme av det Guns N' Roses' versjon av "Live and Let Die" ble spilt mens president Donald Trump var på rundtur hos en maskeprodusent i Arizona på tirsdag. Rose har tidligere kritisert Trump for bruk av bandets sanger mens han er på valgkampturné.