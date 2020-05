Trump «har det vanskelig med Kina» – går mot handelsavtale

Toppforhandelere i USA og Kina diskuterte fredag kveld handelsavtalen over telefon.

Samtalen handlet i hovedsak om å få til gunstige vilkår for fase 1-avtalen. Det er Xinhua News Agency som først rapporterte om samtalen.

USAs finansminister Steven Mnuchin og Kinas visepresident Liu He ble enige om å forbedre økonomien ved å gjennomføre handelsavtalen som ble avtalt i januar.

Samtalen kom som et resultat av at Trump truet med å terminere handelsavtalen hvis Kina ikke kjøpte det de lovet av varer og tjenester fra USA.

– Har det vanskelig med Kina

President Donald Trump sa fredag i et intervju med Fox News at han «har det vanskelig med Kina», og har ikke bestemt seg for hvordan han vil takle forholdet mellom de to nasjonene, ifølge Marketwatch.

Han nevnte ingen av truslene han tidligere har kommet med i intervjuet med Fox News.

Inkludert i fase 1 av handelsavtalen er blant annet at Kina har lovet å handle amerikanske varer og tjenester for minst 200 milliarder dollar over de to neste årene.

– Forhåpentligvis holder de avtalen. Vi får se, sier Trump.