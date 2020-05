Kriserammet Bang & Olufsen planlegger emisjon

Selskapet, som først og fremst er kjent for eksklusive TV-er og lydprodukter, kaller inn til ekstraordinær generalforsamling 3. juni for å få aksjonærenes godkjenning til å utstede aksjer for 400 millioner danske kroner. Beløpet tilsvarer omtrent 600 millioner norske kroner med dagens kurs. Flere store aksjonærer har allerede sagt ja.

Koronakrisen har rammet selskapet hardt, og salget har falt med 26 prosent i de første elleve månedene av regnskapsåret, som avsluttes i mai. Så langt har det gitt et driftsunderskudd på rundt 280 millioner kroner kroner.

– Situasjonen er alvorlig, og vi er nødt til å skaffe nye kapital for å komme oss gjennom den globale covid-19-krisen, sier styreformann Ole Andersen.

I mars kunngjorde selskapet en spareplan som inkluderte kutt av 115 stillinger i Danmark.

