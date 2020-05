Høyesterett skal behandle Trumps ønske om å hindre skatteinnsyn

I USA er det lang tradisjon for at presidentkandidater offentliggjør sine skattemeldinger. Trump brøt med tradisjonen, og saken er ventet å kunne sette presedens for en presidents straffrihet i USA.

Saken har nådd landets høyesterett, som skal behandle saken tirsdag morgen klokken ti, amerikansk tid. Kjennelsen er ventet å komme innen utgangen av juni.

Som følge av nedstengninger i forbindelse med koronapandemien skal dommerne behandle saken over telefon. Behandlingen blir sendt på TV, som tidligere i mai da landets høyesterett gjenåpnet etter nedstengningen. TV-kanalene viste stillbilder av dommerne mens de talte, men publikum fikk ikke se videobilder av dem.

Trumps advokater har tidligere uttalt at de mener presidenten har immunitet mens han fortsatt er i Det hvite hus.

