Manafort overført til hjemmesoning

Manafort (71) ble løslatt onsdag formiddag fra FCI Loretto, et lavsikkerhetsfengsel i Pennsylvania, opplyser hans advokat Todd Blanche.

Manaforts advokater har bedt om å la han få sone hjemme, med bakgrunn i at han befinner seg i risikogruppen med tanke på coronaviruset.

Manafort soner en over sju år lang fengselsstraff etter at han ble dømt for en lang rekke lovbrudd, deriblant skatteunndragelse og banksvindel.