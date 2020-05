Trump mener æraen for globalisering er over

USAs president sier i et intervju med Fox Business Network torsdag at coronapandemien viser at æraen for globalisering er over. Dette sa Trump samtidig som han sa at han vurderer å skattelegge selskaper som har produksjon utenfor Statene.

Etter at han først skrøt av Kinas arbeid med å stagge coronaviruset, har Trump i den senere tid blitt en av kinesernes største kritikere for oppfølgingen av viruset. Også denne gangen lot han ikke muligheten gå fra seg, og sa til Fox Business Network at han hadde fått informasjon om Kina og viruset som ikke var bra. Han advarte også mot at kineserne vil prøve å få en vaksine først, men at USA kan stoppe dem.

Ifølge TDN Direkt sa Trump også at det ikke vil bli noen nye reforhandlinger om handelsavtalen med Kina.