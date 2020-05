Russland kritiser aviser for å blåse opp dødstall

De to storavisene viser til at det har dødd langt flere i Moskva og St. Petersburg enn vanlig de siste månedene, noe som ikke er fanget opp i statistikken over coronadødsfall.

The New York Times siterer også den russiske forskeren Tatjana N. Mikhailova, som anslår at coronaviruset kan ha kostet tre ganger så mange liv som myndighetene har oppgitt.

The Financial Times har kikket nærmere på dødstallene i St. Petersburg og anslår at Russland kan ha 70 prosent flere coronadødsfall enn oppgitt.

Russisk UD reagerer sterkt på påstandene og kaller det «desinformasjon».

Departementets talskvinne Maria Zakharova opplyser at begge de to avisene vil få et brev med krav om at de trekker tilbake påstandene om de høye dødstallene i Russland.

Ifølge russiske helsemyndigheter har drøyt 250.000 fått påvist coronasmitte i landet, og av dem er 2.305 døde.

