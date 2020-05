EU-landene enige om permitteringsstøtte

Ordningen, som går under navnet SURE, er verdt 100 milliarder euro, som tilsvarer snaut 1.100 milliarder kroner.

– Dette vil være et viktig sikkerhetsnett for å beskytte arbeidsplasser og ansatte, ettersom det sikrer at landene har midler til å finansier tiltak mot ledighet og inntektstap, sier Kroatias finansminister. Landet har formannskapet i EU dette halvåret.

SURE er ett av tre økonomiske sikkerhetsnett, verdt til sammen 540 milliarder euro, som ble forhandlet fram i eurogruppen i april.

(©NTB)