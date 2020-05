Britiske puber hardt rammet av corona

På samme måte som i Norge har britiske puber og utesteder fått ordre om å stenge – mens husleie og andre faste utgifter fortsatt må betales.

Et av «vannhullene» som sliter, er French House i Soho i London. En nettbasert innsamlingsaksjon er igangsatt for å holde puben i live.

– Vi var nødt til det. Vi hadde ikke nok oppsparte midler å lene oss på, sier Lesley Lewis, som har drevet stedet i over 30 år.

Charles de Gaulle

Krisen som har rammet French House, er en av de verste i pubens 129 år lange historie.

I løpet av denne perioden har det vært to verdenskriger og diverse økonomiske kriser. En av stamgjestene skal ha vært Charles de Gaulle, som ledet den franske motstandskampen under andre verdenskrig og senere ble president.

Om French House noen gang har vært stengt i løpet av disse 129 årene, er uklart. Men det går rykter om at puben lukket dørene én dag etter å ha blitt bombet under krigen.

Situasjonen er tilsynelatende verre nå. Uten donasjoner fra stamgjester og venner kan det franske huset kollapse.

– En umistelig rettighet

Over hele Storbritannia står tradisjonsrike puber overfor lignende problemer. Ordren om å lukke dørene kom i slutten av mars.

– Vi fratar frie mennesker i Det forente kongedømmet deres eldgamle, umistelige rett til å gå på puben, sa en alvorstynget statsminister Boris Johnson.

Ingen skulle altså være i tvil om at Johnson beklaget avgjørelsen. Den var likevel nødvendig for å unngå spredning av koronaviruset, som så langt har krevd over 30.000 liv i Storbritannia.

Arbeidsplasser i fare

Historikere er usikre på om det noen gang før har skjedd at alle britiske puber er blitt stengt. Det kan ha skjedd i 1665, da britene ble hjemsøkt av en enda verre sykdom: byllepest.

I Storbritannia finnes det i dag rundt 50.000 puber, hvor det til sammen jobber nesten en halv million mennesker.

Også før pandemien hadde næringen utfordringer, og mange har slitt økonomisk i kjølvannet av forrige økonomiske krise i 2008.

Tom Steiner, leder for Campaign for Real Ale (Camra), sier pandemien rammer næringen hardt. Han mener det er naivt å tro at alle pubene vil overleve krisen.

De vil neppe kunne åpne dørene igjen før tidligst i juli. Inntil da må de sette sin lit til myndighetenes støtteordninger – og håpet om solid omsetning når kundene omsider får vende tilbake.

