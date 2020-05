Sult truer millioner av amerikanere

Millioner av mennesker over hele USA er nå helt avhengige av matvarehjelp fra veldedige organisasjoner og kirker.

– Det er hjerteskjærende, sier Maehr, som leder hjelpeorganisasjonen Greater Chicago Food Depository.

– Folk har mistet inntekten og har ikke lenger mat, og det hele har skjedd så raskt, sier hun.

Coronapandemien har tatt knekken på utallige bedrifter i USA og over 36 millioner amerikanere har meldt seg arbeidsledige de siste månedene.

Uten mat

37 prosent av de arbeidsledige gikk i forrige måned tomme for mat, mens ytterligere 46 prosent fryktet at de ville gå tomme, viser en undersøkelse.

Antallet mennesker som oppsøker Maehrs organisasjon for å få matvarehjelp, har økt med 60 prosent siden viruset gjorde sitt inntog i USA.

Selv amerikanere som fortsatt har jobb, sliter med å få endene til å møtes. To av ti voksne i en undersøkelse utført av NORC forteller at de den siste måneden gikk tom for mat, før de mottok neste lønning og kunne kjøpe mer.

Skyhøy ledighet

USA har aldri tidligere opplevd en så rask og alvorlig økonomisk kollaps, og den offisielle arbeidsledigheten var i april på hele 14,7 prosent, det høyeste siden den store depresjonen på 1930-tallet.

Selv om president Donald Trump hevder at det verste er over, og lover snarlig og formidabel økonomisk vekst, tviler de fleste ledige på at de vil komme i arbeid igjen med det første.

Bare 28 prosent av arbeidsledige tror at de vil ha arbeid om 30 dager, mens 46 prosent sier at de trolig vil ha arbeid om tre måneder.

Trenger støtte

Hvor mange ledige som får jobb, avhenger av om samfunnet og økonomien kan startes opp igjen uten at det resulterer i en ny bølge av smittespredning, sier økonomen Gabriel Ehrlich ved University of Michigan.

Han frykter at mange småbedrifter har gått dukken for godt, og at det kan bli smått med nyetableringer i tiden som kommer.

Ehrlich tror heller ikke at delstatene og lokale myndigheter vil få tilstrekkelig med føderal hjelp til å få fart på næringslivet igjen.

Snur på pennyen

49 år gamle Kim Scanland, som bor i Detroit-forstaden Lincoln Park, mistet i midten av mars jobben med å teste synet og hørselen til skoleelever i Wayne County. Om og når hun får jobben tilbake, vet hun ikke.

Ektemannen mistet også jobben da stålverket han jobbet på stengte dørene for godt, og heller ikke han vet hva framtida vil bringe. Begge vet at det vil bli kamp om arbeidsplassene når krisen er over.

De to får så vidt endene til å møtes ved hjelp av arbeidsledighetstrygd, og kirken deres har tilbudt matvarehjelp om de trenger det.

– Men vi vil ikke ta maten fra andre. Vi vet hvordan vi kan snu på pennyen når vi må, sier Scanland.

Fryktet smitte

Cassandra Humphrey valgte selv å slutte i jobben som butikkansatt av frykt for å bli smittet av coronaviruset og overføre smitten til andre.

– Vi fikk ikke utdelt masker, og folk kom på jobben selv om de var syke. Moren min er 80 år gammel, og jeg ville bare sørge for at hun var trygg, forteller Humprey, som torsdag var en av mange som oppsøkte en veldedig organisasjon i Chicago i håp om å få mat til seg selv og familien.

Verst for minoriteter

Coronapandemien rammer minoriteter hardest, noe statistikken over smittede og døde viser. Det samme gjør undersøkelsen NORC har gjennomført.

Hver tredje amerikaner med afroamerikansk eller latinamerikansk bakgrunn forteller at de i løpet av de siste 30 dagene ofte eller til tider har hatt for lite mat. Blant hvite amerikanere svarer bare én av ti det samme. Barnefamilier rammes også hardere, viser undersøkelsen.

– De ulikhetene og den urettferdigheten som eksisterte tidligere, har nå økt enda mer, sier hun.