Demokratenes enorme støttepakke møter motstand

Fredag fikk demokratene i USA stemt gjennom en 3.000 milliarder dollar stor støttepakke som skal hjelpe bedrifer og privatpersoner i sin kamp mot coronaviruset.

Republikanerne satte imidlertid en bastant stopper for forslaget.

Helikopterpenger og bedriftsstøtte

Den høytstående republikaneren Mitch McConnell sier han ikke kommer til å støtte forslaget, og at Det hvite hus vurderte å nedlegge veto for forslaget før det ble stemt over.

Han kaller forslaget en «1.800 sider lang katalog av venstrevridde rariteter og kaller det coronavirusstøtte».

Trump har også gått ut og sagt at han ikke støtter forslaget.

Pelosi, en demokrat fra California, omtaler partiets forslag som et åpningsbud i det hun håper vil resultere i forhandlinger med republikanerne.

Støttepakken inkluderer blant annet:

Nesten 1.000 milliarder dollar til de forskjellige stater og lokale myndigheter

Runde nummer to med helikopterpenger – denne gangen 1.200 dollar til individer opp til 6.000 dollar per husholdning

200 milliarder i lønnstillegg for ansatte som jobber i utsatte stillinger

75 milliarder til forskning og vaksine

Totalt er det nå 1,4 millioner tilfeller av coronavirus i USA og flere enn 86.000 amerikanere har dødd. Over 36 millioner har søkt om arbeidsledighetspenger.