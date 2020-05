Frankrike vil subsidiere elbiler og redde bilindustrien

Finansminister Bruno Le Maire opplyser at pakken skal bidra til økt bilsalg og at bransjen går over til en mer bærekraftig modell. Det innebærer støtte til kjøp av elbiler og biler med lavt C02-utslipp.

– Vi må bruke denne krisen til å få fart på det grønne skiftet og oppmuntre franskmenn til å kjøpe biler som fremdeles er for dyre for dem i dag, sier Le Maire til France Info.

Pakken kunngjøres innen 15 dager. I april var bilsalget i Frankrike 89 prosent lavere enn samme måned i fjor.

