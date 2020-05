Finnair gjenopptar flyvninger i Asia i juli

Beijing og Shanghai blir de første destinasjonene som gjenåpnes sammen med Hongkong, Seoul, Singapore og Bangkok samt tre ruter til Japan, opplyser Finnair i en pressemelding mandag.

Flyvninger til New Delhi og New York følger i august.

Finnair blir dermed et av de første europeiske flyselskapene som gjenopptar interkontinentale flyvninger etter at Lufthansa Group fredag kunngjorde at de vil gjenoppta 19 langdistanseflyvinger fra begynnelsen av juni.

