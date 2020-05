Macron og Merkel vil gi milliarder til coronarammede land

Fondet skal finansieres delvis ved at EU tar opp lån i finansmarkedene. Beløpet tilsvarer om lag 5.500 milliarder kroner, og pengene skal først og fremst brukes i de landene der coronautbruddet har hatt størst konsekvenser.

– For å støtte en bærekraftig gjenreisning som gjenetablerer og styrker veksten i EU, så støtter Tyskland og Frankrike etableringen av et ambisiøst, midlertidig og målrettet gjenreisningsfond, heter det i en felles fransk-tysk uttalelse mandag kveld.

Land som får penger fra fondet, skal slippe å betale dem tilbake, ifølge president Emmanuel Macron.

– En annen filosofi

Macron sier også at fondet representerer en virkelig endring i «filosofi» og en «dyp transformasjon».

– For første gang foreslår vi sammen å ta opp en felles gjeld i markedet for å overføre virkelige budsjettmidler til de verst rammede sektorene, til de verst rammede regionene, sier Macron.

Tysklands statsminister Angela Merkel fastslår at fondet skal sikre sammenhengskraften i EU.

– Målet er at Europa kommer styrket, samlet og solidarisk ut av krisen, sier hun.

– Engangstilfelle

Hun understreker også at det er snakk om et engangstilfelle i en helt spesiell situasjon, og at Tyskland og Frankrike er villige til å gjøre dette fordi EUs medlemsland er blitt rammet høyst forskjellig av virusutbruddet.

Frankrike har lenge forsøkt å overtale Tyskland til å gå med på at EU tar opp felles gjeld og fordeler midlene i unionen. Etter virusutbruddet har Italia nærmest krevd at de andre medlemslandene går med på dette.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen hyller forslaget.

– Jeg ønsker det konstruktive forslaget som Frankrike og Tyskland har fremmet, velkommen. Det erkjenner omfanget og størrelsen på den økonomiske utfordringen som Europa står overfor, sier hun.

(©NTB)