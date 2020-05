Kina: Trump forsøker å sno seg unna ansvaret

Beijing mener Trump forsøker å sno seg unna ansvaret USA har overfor Verdens helseorganisasjon. Trump beskylder WHO for å i starten av utbruddet ha hjulpet kineserne med å skjule hvor farlig og utbredt viruset var. Her talsmann Zhao Lijian i det kinesiske utenriksdepartementet. Foto: NTB Scanpix