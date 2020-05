Delte meninger om tysk-fransk gjenreisingsforslag

Tyskland og Frankrike la mandag fram et felles forslag til utforming og finansiering av det ventede EU-fondet for å gjenreise økonomien etter koronakrisen. De to landene ser for seg et fond på 500 milliarder euro – rundt 5.500 milliarder kroner – der EU låner penger i fellesskap og så fordeler pengene til de områdene og sektorene som er hardest rammet.

– Dette er første gang Tyskland og Frankrike står sammen om å stifte gjeld på EU-nivå, sier Frankrikes finansminister Bruno Le Maire, som kaller planen et «historisk gjennombrudd».

Forslaget går rett inn i kjernen av gamle konflikter, der sør gjerne vil låne – og bruke – mer, mens nord er redd for å bli sittende med regningen og derfor snører igjen pengesekken. Dermed kan det bli spennende diskusjoner om saken, blant annet på tirsdagens videomøte for EUs finansministre.

Spania og Italia

Ut fra de etablerte skillelinjene er det ingen stor overraskelse at Spania sier planen er «et stort skritt i riktig retning», mens Italia synes forslaget er «et godt utgangspunkt».

– Men denne pakken må ikke nedjusteres, den må heller utvides, legger statsminister Giuseppe Conte til.

Han kan uansett glede seg over at Tyskland er på glid. Der er budsjettbalansen nærmest hellig, og Angela Merkel og hennes regjering er blant dem som pleier å holde igjen. De sa blant annet tvert nei til Contes forslag om å la Den europeiske sentralbanken (ESB) utstede «koronaobligasjoner» for å skaffe penger til unionen.

Institusjonene positive

ESB er for øvrig også positiv til det nyeste forslaget. President Christine Lagarde kaller det «ambisiøst, målrettet og velkomment».

Sjefen for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sier det er et konstruktivt forslag.

– Det er en erkjennelse av størrelsen og omfanget på de økonomiske utfordringene Europa står overfor, sier hun. Etter flere ukers forsinkelse, er det ventet at hun legger fram kommisjonens forslag neste uke. Da skal hun også presentere et nytt forslag til langtidsbudsjett for 2021-27, som også knyttes til gjenreisingen av økonomien.

Motstand fra «de nøysomme»

EU-president Charles Michel sier det er bra at Tyskland og Frankrike er enige, men minner om at en avgjørelse krever enstemmighet blant de 27 medlemslandene. Det blir neppe noen enkel oppgave.

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz var raskt ute med å avvise forslaget. Han snakket på vegne av «de nøysomme fire» – Danmark, Sverige, Nederland og Østerrike. De kjemper tradisjonelt for å holde størrelsen på EU-budsjettet nede og ønsker ikke å bare gi bort pengene.

– Vår holdning er uendret. Vi vil hjelpe de landene som er verst rammet, med lån, sa Kurz mandag.

Danmark slutter seg til dette og gjentar sin manglende begeistring for å låne penger på EU-nivå.

– Når det gjelder felles gjeldsstifting og overføring mellom landene, er Danmarks posisjon velkjent, og den er ikke endret etter det tysk-franske forslaget, sier finansminister Nicolai Wammen.

