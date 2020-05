Mnuchin venter økt ledighet i andre kvartal

USAs finansminister Steve Mnuchin sa tirsdag at han fortsetter å se store ledighetstall og andre negative økonomiske indikatorer i andre kvartal. Han sa også at han forventet at situasjonen skulle bli bedre etterhvert som den amerikanske økonomien gjenåpnes, skriver Reuters.

– Vi jobber nært med guvernører, og vi skal begynne å åpne økonomien på en måte som minimerer risikoen for ansatte og kunder. Og vi forventer at økonomiske forhold vil forbedre seg i tredje og fjerde kvartal, sa Mnuchin i et skriftelig vitnesbyrd til Senatets bankkomité.