EU vil kutte sprøytemidler og gjøre landbruket grønnere

Bedre dyrevelferd er også en del av den såkalte farm to fork-strategien – fra gård til gaffel – som ble presentert onsdag. Planen er en del av EUs «grønne giv», miljøstrategien som ble lagt fram av Ursula von der Leyen da hun tok over som kommisjonens president sist høst.

Også fiskeindustrien skal bli mer bærekraftig, og matsvinn og avfall fra emballasje skal reduseres. Kommisjonen foreslår også merking på forsiden av innpakningen for redusere fett-, sukker- og saltinnholdet i maten og hjelpe forbrukerne med å ta bærekraftige valg.

To strategier på én dag

– Målet med strategien er å få matsystemer som er i tråd med planetens helse, sørge for matsikkerhet og møte europeernes ønsker om sunn, rettferdig og miljøvennlig mat, sier helsekommissær Stella Kyriakides, som er kommissær for helse og mattrygghet.

De Grønne ønsker strategien velkommen og ber kommisjonen raskt ta ideene inn i en større reform av EUs landbrukspolitikk. skriver nyhetsbyrået DPA. Konservative EPP, den største partigruppen i EU-parlamentet, mener derimot det passer dårlig å legge den fram nå, når fremtiden er usikker for bønder over hele Europa.

Samtidig la kommisjonen fram en plan for å sikre biologisk mangfold. Der er målet blant annet at 30 prosent av land- og havområder skal få beskyttet status. 10 prosent skal underlegges strenge restriksjoner og være nærmest urørt natur.

Ulik mottakelse

Det er ikke bare politikerne som er delt i synet på det som ble presentert onsdag. Direktør Wendel Trio i Climate Action Network Europe sier strategiene er «et viktig skritt fremover».

– Beskyttelse av biologisk mangfold og demping av klimaendringene vil være gjensidig forsterkende. Sunne økosystemer vil beskytte oss mot nye potensielle helsekriser som covid-19 og gi EU ekstra fart på veien mot klimanøytralitet, sier han i en pressemelding. Han sier beskyttelse av økosystemer må gå hånd i hånd med drastiske kutt i karbonutslipp.

Greenpeace savner et forslag om å gjøre slutt på at EU-finansierer reklame for kjøtt, noe organisasjonen sier lå inne i et utkast som ble lekket tirsdag.

– Kommisjonen har endelig innsett at vitenskapen erkjenner at overproduksjon og -forbruk av kjøtt er skadelig for helsen og naturen og bidrar til klimasammenbrudd, men de velger å ikke gjøre noe med det, sier Marco Contiero, som er organisasjonens sjef for landbrukspolitiske spørsmål. Greenpeace mener fjerningen av punktet om reklame antyder et knefall for kjøttprodusentene.