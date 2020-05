1.100 tidligere statsadvokater kritiserer Trump over innblanding i Flynn-saken

Etter at USAs justisdepartement ønsket å henlegge straffesaken mot tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, har nå over 1.100 tidligere statsadvokater i påtalemyndigheten i USA samlet seg bak et forsøk på å omgjøre beslutningen, skriver Reuters.

Gruppen, som blant annet omfatter tidligere fungerende justisminister Stuart Gerson og tidligere visejustisminister Donald Ayer, mener presidenten setter egne interesser foran det offentliges.

– Regjeringens ønske i denne saken ser ikke ut til å fremme rettferdighet eller offentlighetens interesse, og ser heller ikke ut til å være fritt for utilbørlig og ulovlig påvirkning, skriver de tidligere statsadvokatene i et prosesskriv som gruppen vil levere til domstolen i Washington som skal avgjøre justisdepartementets påstand om henleggelse.

– Ønsket om henleggelse vil tilsynelatende tjene president Trumps personlige politiske interesser, snarere enn offentlighetens interesser, skriver gruppen i klartekst.

Justisdepartementets innstilling om å droppe Flynn-saken er ennå ikke avgjort i rettsvesenet. Dommer Emmet Sullivan satte for to uker siden avgjørelsen på vent, og åpnet for at utenforstående kan få fremme argumenter i saken. Han har gjort det tydelig at innsigelser vil bli vurdert seriøst.

President Donald Trump selv har gjentatte ganger skrevet på Twitter om saken og erklærte tidligere i mai at Flynn var renvasket. Det har også vært spekulert om Trump vil gå inn for å benåde Flynn.

Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russlands ambassadør i ukene før Trumps innsettelse samme år. Flynn samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 ganger.

I januar i år trakk han imidlertid tilståelsen.

(©NTB)