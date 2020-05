Israels statsminister risikerer 13 års fengsel

70 år gamle Benjamin Netanyahu er tiltalt for tre grove lovbrudd, som alle kan resultere i fengselsstraff.

Israels statsminister håpet i det lengste at han skulle slippe å møte opp i rettssalen, men domstolen avslo søknaden og utstedte en rettsordre som krever at han stiller.

Søndag må han innfinne seg i rettsbygningen i Salah ad-Din-gaten i palestinske Øst-Jerusalem, som ble okkupert av Israel i 1967 og som selv ikke USA anerkjenner som israelsk territorium.

Milliongaver

Israelsk politi og påtalemyndighet mener å kunne føre bevis for at Netanyahu og hans familie har mottatt gaver til en verdi av over 2 millioner kroner fra en australsk milliardær og en styrtrik Hollywood-produsent. Dette skal ha skjedd i bytte mot økonomiske og politiske tjenester.

Netanyahu er også tiltalt for å ha inngått en avtale med eieren av den israelsk storavisen Yedioth Ahronoths for å få positiv omtale, mot å legge politiske hindringer i veien for den konkurrerende avisen Israel Hayom.

Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale om svindel og tillitsbrudd mot Netanyahu, mens aviseieren er tiltalt for bestikkelser.

Påtalemyndigheten mener også at det foreligger beviser for at Netanyahu da han var kommunikasjonsminister forhandlet med hovedeieren av den israelske telegiganten Bezeq, for å få positiv omtale i hans nettavis Walla News. Som takk skal han ha lovet Bezeq gunstige betingelser.

Nekter skyld

Netanyahu nekter all skyld, og forsvarerne hans har kjempet en innbitt kamp, først for å hindre tiltale, deretter for å hindre at saken kom for retten.

Hele tre ganger måtte israelsk politi, etter lang og grundig etterforskning, be påtalemyndigheten om å ta ut tiltale, før riksadvokat Avichai Mandelblit, som selv er utnevnt av Netanyahu, ga etter.

Netanyahu håpet lenge at nyvalget i april i fjor skulle ende med brakseier og at hele saken dermed kunne settes på vent, men slik gikk det ikke.

Hans eget høyreparti Likud og deres støttepartier fikk ikke nok stemmer til å kunne danne regjering, noe heller ikke opposisjonen gjorde.

Skjør samlingsregjering

Dette gjentok seg i september, og nok et nyvalg ble utlyst i mars i år. Før det siste valget ba Netanyahu de folkevalgte om midlertidig immunitet, men tilbakemeldingene var såpass klare at han trakk søknaden noen uker senere.

Valget i mars endte også med dødt løp, men etter langvarige forhandlinger greide Netanyahu å få opposisjonslederen Benny Gantz og en rekke andre partier med på en avtale om regjeringssamarbeid.

I henhold til avtalen får Netanyahu beholde statsministerstolen i 18 måneder framover før han må overlate den til Gantz. Om samlingsregjeringen lever så lenge, tør ingen spå.

Ubetalte advokatregninger

Rettssaken mot Netanyahu kommer uansett til å trekke i langdrag, noe den israelske statsministerens kobbel av advokater vil sørge for.

Ifølge en gransking avisen Haaretz gjennomførte tidligere i år hadde den israelske statsministeren og kona Sara da opparbeidet seg nærmere 4,4 millioner kroner i ubetalte advokatregninger.

Netanyahu søkte landets riksrevisor om å få ta imot 20 millioner kroner i gaver fra rike velgjørere for å dekke advokatutgifter, men fikk avslag. Han fikk imidlertid tillatelse til å låne nærmere 6 millioner kroner fra den amerikanske milliardæren Spencer Partrich.

Langvarig rettssak

Dersom Netanyahu skulle bli funnet skyldig i tiltalen, er strafferammen opptil ti års fengsel for bestikkelse og opptil tre års fengsel for tillitsbrudd.

Om og når det noensinne blir aktuelt med soning, er uvisst, noe rettssaken mot Netanyahus forgjenger i statsministerstolen viste.

Ehud Olmert ble tiltalt for korrupsjon og måtte møte i retten høsten 2009. Først i mai 2014 falt dommen, som lød på seks års fengsel.

Dommen ble anket og straffen ble senere nedsatt, og først i februar 2016 begynte han soningen i Maasiyahu-fengselet i Ramla.

Der sonet han for øvrig sammen med Israels tidligere president Moshe Katzav, som ble dømt til sju års fengsel for voldtekt i 2011.

Om Netanyahu noensinne ender opp i Maasiyahu-fengselet, er det få i Israel som tør å sette pengene sine på. Landets lengstsittende statsminister har vist en enestående evne til å komme seg ut av kniper og kan ha flere kort i ermet.

