USAs milliardærer tjener godt under pandemien

Ifølge studien, som er utført av to tankesmier, vokste formuen til USAs drøyt 600 rikeste med nærmere 4.400 milliarder kroner mellom 18. mars og 19. mai.

Dette har skjedd samtidig som 38,6 millioner amerikanere er kastet ut i arbeidsledighet som følge av koronapandemien.

Årsaken er at aksjekursene til flere teknologiselskaper har økt kraftig mens store deler av samfunnslivet har vært stengt for å hindre koronasmitte.

Forklaringen er ifølge tankesmiene Americans for Tax Fairness og Institute for Policy Studies at mange av USAs aller rikeste er tilknyttet eller har investert tungt i teknologiselskap som i motsetning til annet næringsliv blomstrer under pandemien.

Amazons sjef Jeff Bezos har ifølge studien økt sin formue med 30 prosent de siste to månedene og er nå god for minst 1.480 milliarder kroner, mens Facebook-sjef Mark Zuckerberg har økt formuen med over 45 prosent og er god for drøyt 800 milliarder kroner.

Microsoft-grunnlegger Bill Gates har økt sin formue med 8,2 prosent siden mars, mens den 89 år gamle storinvestoren Warren Buffetts holdingselskap Berkshire Hathaway til sammenligning har vokst med beskjedne 0,8 prosent.

