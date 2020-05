Søreide skuffet over Trump

– Norge er skuffet over den amerikanske beslutningen om å gå ut av Open Skies-avtalen, sier Søreide.

35 land, blant dem Norge, har sluttet seg til avtalen, som trådte i kraft i 2002.

Avtalen har gitt signaturstatene anledning til å gjennomføre rekognoseringsflyginger over hverandres territorier, noe som har blitt sett på som viktig for å fremme internasjonal tillit og hindre konflikt.

Trump anklager Russland for avtalebrudd, og utenriksministeren Mike Pompeo opplyste torsdag at USA forlater avtalen om seks måneder.

Felles kunngjøring

USAs beslutning blir møtt med bred kritikk fra europeisk hold.

– Vi beklager USAs varslede tilbaketrekning fra Open Skies-avtalen, selv om vi deler bekymringene om hvordan Russland har etterlevd den, heter det i en felles kunngjøring fra Frankrike, Tyskland, Belgia, Spania, Finland, Italia, Luxembourg, Nederland, Tsjekkia og Sverige.

– Open Skies-avtalen er et avgjørende element i rammeverket for å styrke tilliten som er skapt gjennom de siste tiår, med sikte på å øke åpenheten og sikkerheten for den euroatlantiske sonen, heter det videre.

Fremmer åpenhet og tillit

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener avtalen bidrar til å fremme «militær åpenhet og tillit mellom deltakerne i samarbeidet».

– Avtalen er ikke minst viktig i dagens situasjon med økte spenninger, og hvor rustningskontrollmekanismer generelt er under press, sier hun.

– Sammen med allierte og våre nordiske naboer har Norge tydelig understreket overfor USA at vi verdsetter avtalen. Vi ser avtalen som en del av vår felles sikkerhetsarkitektur, og vi mener den tjener både Norges, Natos og alliertes interesser, fortsetter hun.

– Norge deler USAs bekymring for Russlands mangelfulle etterlevelse av Open Skies-avtalen, og vi har tatt opp og vil fortsette å ta opp den manglende etterlevelsen med Russland. Det er likevel vårt syn at de aktuelle utfordringene knyttet til gjennomføring av avtalen kan og bør håndteres innenfor avtalens rammer og organer, sier Søreide.

Russland avviser

USA har lenge truet seg med å trekke seg fra avtalen, med henvisning til at Russland nekter overflyginger over Moskva og Tsjetsjenia, samt nær Abkhasia og Sør-Ossetia.

Russerne anklages også for å gjøre det vanskelig å fly over enklaven Kaliningrad mellom Litauen og Polen.

Russiske myndigheter avviser at de bryter avtalen, anklager USA for å bruke dette som påskudd for å trekke seg fra nedrustningsavtaler og sier at landet fortsatt vil overholde avtalen.

– Så lenge avtalen gjelder, vil vi fullt ut overholde alle rettigheter og plikter i henhold til den, sier Russlands viseutenriksminister Aleksandr Grusjko til Ria Novosti.

(©NTB)