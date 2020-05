Over 30 kinesiske bedrifter svartelistet av USA

Handelsdepartementet i USA har nå svartelistet ytterligere 33 bedrifter, ifølge CNBC.

Å havne på svartelisten innebærer at de ikke lenger kan kjøpe eller selge varer og tjenester med amerikanske selskaper. Det betyr muligens også at utstyr som produseres med lisenser og patenter med amerikansk opphav ikke kan brukes av det kinesiske selskapet.

Huawei og de 33 andre bedriftene beskrives som en «sikkerhetstrussel og at de har kobling med masseødeleggelsesvåpen» av amerikanske myndigheter.

Bedriftene fokuserer i all hovedsak på kunstig intelligens og ansiktsgjenkjenning. Dette er markeder der amerikanske chip-selskaper som Nvidia og Intel har investert tungt i.

Syv bedrifter og to institusjoner har blitt svartelistet fordi de var «medvirkende i brudd på menneskerettighetene [...] og høyteknologisk overvåkning av Uighurene» heter det i det amerikanske handelsdepartementets melding.

Departementet skrev også at over 20 andre bedrifter ble svartelistet for «å støtte anskaffelse av varer som skal brukes av det kinesiske militæret».