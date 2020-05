Wuhan-laboratoriet har tre coronavirustyper fra flaggermus

I et intervju som ble sendt på kanalen CGTN lørdag kveld, sier Wang Yanyi ved Wuhans institutt for virologi at senteret har isolert og innhentet noen typer coronavirus fra flaggermus.

– Vi har nå tre typer, men likheten med sars-CoV-2 er på det meste bare 79,8 prosent, sier han, med henvisning til viruset som forårsaker pandemien.

Wuhan var den første byen som ble rammet av sykdommen som siden har spredt seg over hele verden.

Forskere mener coronaviruset først rammet flaggermus, og at det kan ha blitt spredt til mennesker via et annet pattedyr.

Både USAs utenriksminister Mike Pompeo og USAs president Donald Trump har hevdet at det finnes bevis for at viruset har spredt seg fra instituttet, men har ikke lagt fram disse bevisene eller konkret fortalt hva de eventuelt er. En skarp krangel om pandemien mellom regjeringene i Washington og Beijing har ført til at forholdet mellom USA og Kina er blitt svært dårlig.

Det aktuelle laboratoriet er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademiet og har blant annet drevet forskning på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker.

Wang sier laboratoriet fikk prøver av det til da ukjente coronaviruset 30. desember, kartla genene i det 2. januar og sendte informasjonen til WHO 11. januar. Han kaller påstandene om at viruset har spredt seg fra laboratoriet «ren fabrikasjon».

