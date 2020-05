Forbruker vant over Volkswagen i høyesterett etter «dieselgate»

Den føderale høyesterettsdomstolen i Karlsruhe har opprettholdt en tidligere rettsavgjørelse som fastslår at Volkswagen må kjøpte tilbake bilen til Herbert Gilbert.

Gilbert kjøpte en brukt Volkswagen Sharan fra en forhandler for 31.490 euro i 2014 fordi modellen angivelig hadde miljøvennlige fortrinn. Da bilprodusentens juks med utslippstesting fra konsernets biler ble kjent i 2015, krevde 65-åringen at selskapet skulle kjøpe bilen tilbake.

– Avgjørelsen ivaretar rettssikkerheten for millioner av forbrukere og viser nok en gang at selv et stort selskap ikke er hevet over loven, sier Gilberts advokat Claus Goldenstein.

Det gjøres riktignok et fradrag på nesten 6.000 euro i tilbakebetalingssummen for tiden Gilbert har brukt bilen.

Skal i forhandlinger

Rundt 60.000 tyske bilkjøpere har foreløpig ikke fått avgjort søksmålene sine mot Volkswagen om «dieselgate». Mandagens kjennelse ventes å få stor betydning for søksmålene.

– Volkswagen har nå som mål å oppnå enighet med de øvrige saksøkerne for å avslutte sakene, skriver selskapet i en pressemelding og lover «passende tilbud».

Selskapet avviste Gilberts krav fordi det mente at han ikke var blitt påført noen økonomisk skade og at han fortsatt kunne kjøre bilen sin.

Enorme summer

Den såkalte «dieselgate» startet i 2015 da Volkswagen innrømmet å ha installert programvare i elleve millioner dieselkjøretøy verden rundt for å lure utslippstester og få bilene til å fremstå som mindre forurensende enn de egentlig er.

Allerede i høst hadde skandalen kostet Volkswagen over 30 milliarder euro i bøter, juridiske utgifter og tilbakekjøp og tilbakekalling av kjøretøy.

I februar inngikk selskapet et forlik i et tysk masseøksmål med over 235.000 bilkjørere om å utbetale opptil 830 millioner euro. Tidligere har selskapet gått med på å betale 15 milliarder dollar i et forlik med amerikanske myndigheter og eierne av om lag 500.000 kjøretøyer.

Forrige uke betalte Volkswagen 9 millioner euro for å unngå at administrerende direktør Herbert Diess og styreleder Hans Dieter Pötsch blir stilt for retten for markedsmanipulering

