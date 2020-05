Macron vil bruke 87 milliarder på å berge Frankrikes bilindustri

Planen som Macron la fram tirsdag, omfatter en storsatsing på elektriske biler. Statlige subsidier for bilkjøpere og langsiktige investeringer i innovativ teknologi, spesielt batteridrevne biler, inngår også i planen.

– Landet vårt ville ikke vært det samme uten dets store merker – Renault, Peugeot, Citroën, konstaterte presidenten da han kunngjorde sitt mål om å gjøre Frankrike til Europas ledende produsent av såkalte rene biler.

Prislappen på 8 milliarder euro omfatter ikke en statlig lånegaranti på 5 milliarder euro som for tiden diskuteres for Renault. I tillegg kommer også summene som regjeringen allerede har brukt på utbetaling av lønnskompensasjon til ansatte i bilindustrien som er bedt om å holde seg hjemme i ukevis for å hindre spredning av coronaviruset.

Mange arbeidsplasser

Frankrike er stolt av sin bilindustri, som sysselsetter 400.000 mennesker i landet og utgjør en stor del av fabrikkindustrien. Regjeringen vil at bilprodusentene skal finne opp nye produkter og holde arbeidsplassene i Frankrike.

Macron presenterte regjeringens redningsplan under et besøk hos leverandøren Valeo, som lager utstyr til elektriske biler, i Étaples nord i landet.

Renault

Bilprodusenter verden over opplever rekordstore omsetningsfall under coronapandemien. Tidligere tirsdag møtte Macron representanter for fagforeninger og arbeidsgivere i Elysee-palasset.

Lånegarantien til Renault var blant temaene der, og Macron opplyser at selskapet har gått med på å delta i et storstilt fransk-tysk prosjekt for å produsere elektriske bilbatterier.

Konkurrenten PSA er blant en rekke selskaper som allerede er med her, og Renaults deltakelse har vært en betingelse for den statlige lånegarantien.

