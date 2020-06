Frankrike stanser forsøk med malariamedisin på coronapasienter

Beslutningen kommer etter at to franske rådgivende organer konkluderte med at medikamentet utgjør en alvorlig helserisiko.

Flere kjente skikkelser har brukt legemiddelet i håp om at det beskytter mot covid-19, blant dem president Donald Trump. Nylig kunngjorde han at han har sluttet å ta malariamedisinen.

Også i Norge er malariamedisinen prøvd ut på coronapasienter ved flere sykehus, men forsøket ble nylig stanset etter at også Verdens helseorganisasjon vedtok en tilsvarende pause.

Stansen kommer etter at en stor ny forskningsrapport viste at de to malariamedisinene hydroksyklorokin og klorokin ikke har noen effekt på coronaviruset, samtidig som de øker dødsrisikoen for coronapasienter.

– Nå stopper man med hydroksyklorokin for å kunne gjøre opp effekten i WHO-studien og andre pågående kontrollerte studier som til sammen har inkludert mange tusen pasienter, sa professor Pål Aukrust ved Oslo universitetssykehus til NTB mandag.

Aukrust leder den norske delen av WHO-studien på malariamedisinen hydroksyklorokins effekt i behandlingen av covid-19.

(©NTB)