EU-kommisjonen vil foreslå gjenreisingsfond på 750 milliarder euro

Økonomikommissæren skriver dette på Twitter en drøy time før Ursula von der Leyen formelt presentere planen for å få EUs økonomi på fote igjen.

– Dette er et vendepunkt for Europa i den krisen vi er stilt overfor, skriver Gentiloni, som sier fondet kommer i tillegg til støtteordninger som allerede er på plass.

Ifølge Politico sier en person som er kjent med forslaget, at 500 milliarder skal distribueres som tildelinger til medlemslandene, mens 250 milliarder skal gis i lån. Totalbeløpet i pakken tilsvarer rundt 8.170 milliarder kroner med dagens kurs.

Klokken 13.30 skal kommisjonens president Ursula von der Leyen formelt presentere planen for å få EU-økonomien på fote igjen etter pandemien. Da presenterer hun også et revidert langtidsbudsjett for årene 2021-27, som skal være tett knyttet til gjenreisingsplanen.