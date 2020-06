Trump truer med å stenge sosiale medier

Tirsdag tvitret Trump at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte, noe som får presidenten til å rase.

– Republikanere føler at sosiale medier totalt utestenger konservative stemmer. Vi vil regulere dette strengt eller stenge dem helt ned for å hindre at så skjer, tvitret Trump onsdag.