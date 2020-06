Lufthansa vil ikke godkjenne tysk redningsplan nå

Selskapet sier onsdag at det er «ute av stand» til å godkjenne redningspakken i frykt for at strenge betingelser vil stilles fra Brussel.

– Vilkårene som det nå kommer indikasjoner om fra EU-kommisjonen, vil føre til en svekkelse av knutepunktfunksjonen ved Lufthansas hjemmelufthavner i Frankfurt og München, sier flyselskapet.

Lufthansa ber om at alternative scenarioer utredes og påpeker samtidig at statlig hjelp er «det eneste levedyktige alternative for å opprettholde betalingsevnen» i selskapet.

I likhet med mange av sine konkurrenter er Lufthansa i krise som følge av at de fleste passasjerflyene er satt på bakken som følge av coronapandemien.

Lufthansa har 138.000 ansatte. Etter flere uker med forhandlinger la den tyske regjeringen redningsplanen mandag. Den innebærer blant annet at regjeringen kjøper en aksjeandel på 20 prosent i selskapet, med løfte om at staten skal trekke seg ut før 2024.

Planen er ennå ikke godkjent av verken EU-kommisjonen eller selskapets styre.