Kypros vil friste turister med gratis helsehjelp

Planen som skal lokke turister til øya, ble lagt fram i et brev til reiseoperatører og flyselskaper om tiltakene Kypros tar for å trygge turistsektoren under pandemien.

Brevet ble offentliggjort onsdag og signert av landets utenriks-, samferdsels- og turismeministre.

EU-landet Kypros har knappe 1,2 millioner innbyggere og har registrert 939 tilfeller av coronasmitte og bare 17 dødsfall etter å ha testet 10 prosent av befolkningen.