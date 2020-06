Amerikanske selskaper ber Trump trå varsomt overfor Hongkong

Opphevelsen av byens særskilte status som handelspartner med USA kan ramme Hongkongs næringsliv og befolkning, advarer flere amerikanske selskaper, skriver Reuters.

Utenriksminister Mike Pompeo ga onsdag Kongressen beskjed om at Hongkong ikke lenger har en høy grad av selvstyre og dermed ikke kan ha særskilt status for USA.

Kunngjøringen innebar ingen umiddelbar opphevelse av Hongkongs privilegier, men bereder grunnen for at USA fratar byens status som handelspartner.

Detaljene i det nye kinesiske lovforslaget, som kan bety at kinesisk etterretning blir aktiv i Hongkong, blir stemt over når Folkekongressen i Kina avsluttes torsdag.

– Ordlyden i lovforslaget er ikke kjent. Ord betyr noe, sier president Craig Allen i Det amerikansk-kinesiske handelsrådet.

Han peker på at rådet ønsker at alle parter «de-eskalerer og opprettholder 'ett land og to system'-modellen for Hongkong som har fungert for alle i mange år»

Det amerikanske handelskammeret understreket tirsdag at å sette Hongkongs unike status i fare ville være en «grov feil».

– Pompeos kunngjøring gir rom for å ta det rolig, for en hurtig avgjørelse vil gjøre stor skade på Hongkong og føre til at USA mister overtaket landet har på Kina, sier Scott Kennedy ved Senteret for strategi og internasjonale studier i Washington til Reuters.

(©NTB)