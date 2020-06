EU «dypt bekymret» for Kinas Hongkong-lov

– Vi mener vedtaket kan undergrave «ett land, to systemer»-linjen og Hongkongs utstrakte selvstyre, slik det er nedfelt i tilbakeleveringsavtalen mellom Kina og Storbritannia, sa Josep Borrell etter møtet.

På spørsmål om hva som er neste steg for EU, nå som loven er vedtatt, sier Borrell at han vil fortsette diskusjonene med Kina.

– Vi vil forsøke å legge press på myndighetene og gjøre dem oppmerksom på at dette vil påvirke vårt syn på enkelte saker som er av felles interesse, sa Borrell. Han mener sanksjoner ikke er veien å gå.

Svensk strid om sanksjoner

– Det var bare ett land som nevnte sanksjoner, sier han uten å opplyse hvilket land. Rett før møtet ble det riktignok kjent at den svenske regjeringen på hjemmebane var blitt pålagt å gå inn for sanksjoner – mot sin vilje.

– Sverige bør være en pådriver og ta initiativ til sanksjoner knyttet til Kinas opptreden, sier nestlederen i Riksdagens EU-utvalg, Jessika Rowall fra Moderaterna til TT. Det var flertallet i dette utvalget som ga utenriksminister Ann Linde fra Socialdemokraterna marsjordre før EU-ministrene møttes.

Borrell minnet om at forholdet til Kina er omfattende og komplisert og ikke kan reduseres til én kategori.

– Denne saken viser enda tydeligere at de er en rival på systemnivå, men Kina er også en alliert og en partner og en konkurrent. Men forholdet vårt er basert på gjensidig respekt og tillit, noe det siste vedtaket setter spørsmålstegn ved, sa han.

Afghanistan og FN

Utenriksministrene hadde også en kort diskusjon om Afghanistan, og uttrykte fornyet støtte til fredsprosessen i landet.

– Vi håper den positive utviklingen mellom president Ashraf Ghani og Abdullah Abdulla kan legge til rette for en fredsprosess med Taliban, men vi beklager at volden fra Talibans side fortsetter. Det var en bedring under id-feiringen, men tre dager er ikke nok. Volden må reduseres markant.

Irland benyttet møtet til å oppdatere kollegene fra de 26 andre EU-medlemmene om landets kandidatur til FNs sikkerhetsråd, der Norge også ønsker en plass.

– Det er i vår felles interesse at EU er så godt representert som mulig. Vi ønsker Irland all mulig hell og lykke. Et godt resultat for Irland er også et godt resultat for EU, sa Borrell.

(©NTB)