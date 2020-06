USA holder tilbake halvårlig økonomisk rapport

Oppdatert informasjon om budsjettet vil imidlertid bli offentliggjort, ifølge en tjenestemann i Det hvite hus.

Den informasjonen vil vise at det går mot et milliardunderskudd på grunn av kraftig nedgang i skatteinntekter og utgifter for 3.000 milliarder dollar til tiltak i forbindelse med koronapandemien.

Men uklarhet om underliggende økonomiske data gjør at det blir altfor usikkert å si noe meningsfullt om den økonomiske situasjonen ellers, sier tjenestemannen.

Beslutningen vil uten tvil føre til kritikk fra Demokratene om at president Donald Trump ønsker å unngå å sette sitt stempel på dårlige økonomiske nyheter før valget i november.

Trumps økonomiske spådommer har hatt en tendens til å være overdrevent t optimistiske, og Det hvite hus har ikke vist mye interesse for å vise fram budsjettkutt som er upopulære selv blant republikanerne i Kongressen.

