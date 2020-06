Russland blir med på vaksinekappløp

Russiske forskere planlegger å starte kliniske studier for en coronavaksine om allerede to uker, sa landets helseminister Mikhail Murashko i en pressekonferanse lørdag.

Ifølge Reuters er russiske forskere allerede involvert i 50 ulike prosjekter for å utvikle en behandling mot pandemien.

Vaksinekappløp

Det er imidlertid ikke kun i Russland det forskes på behandlinger mot det omstridte viruset.

Helse- og farmasiselskaper verden over er i hastverk for å utvikle en vaksine mot pandemien som så langt har kostet verden over 360.000 liv.

For øyeblikket er det ti vaksiner som testes på mennesker på verdensbasis. Ekspertene mener imidlertid at det kan ta 12 til 18 måneder før vi har en sikker og effektiv vaksine, skriver nyhetsbyrået.

Hardt rammet

Russland er blant de hardest rammede landene i verden av pandemien. Kun USA og Brazil har flere rapporterte smittetilfeller. På lørdag rapporterte Russland 181 nye dødsfall i løpet av det siste døgnet, noe som er en nedgang fra rekorden på 232 dødsfall som var registrert dagen før.

Russland alene har over 4.000 dødsfall og nesten 400.000 smittede. Til sammenligning har USA rapportert over 104.000 dødsfall og nesten 1,8 millioner smittetilfeller, noe som tilsvarer omtrent er tredjedel av antall smittede på verdensbasis.