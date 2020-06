Eksperter tror England letter på coronatiltakene for tidlig

Flere forskere hevder at England er i ferd med å miste kontrollen over pandemien, da myndighetene gradvis begynner å gjenåpne landet uten å tilstrekkelig kunne spore viruset, skriver Reuters.

Hardt rammet

England var blant landene som var sist ute med å håndtere vriusspredningen. Til gjengjeld er landet nå også blant de hardest rammede av coronapandemien, og har over 45 dødsfall per 100.000 innbyggere. Til sammenligning viser tilsvarende statistikk i Sverige 43 per 100.000 innbyggere, og 31 per 100.000 innbyggere i USA.

Lanserer mobil-app

Nå vurderer England å sakte gjenåpne landet etter at myndighetene har innført en ny mobilapplikasjon som vil hjelpe å spore viruset. Verktøyet vil kunne be personer som har vært i nærkontakt med smittede sitte i 14-dagers hjemmekarantene, skriver Reuters.

Mobil-appen vil imidlertid ikke være operativ før i slutten av juni. Dette mener ekspertene er for sent, og tror at dersom gjenåpningen ikke bremses opp før appen er klar, kan en forvente over 8.000 nye daglige smittetilfeller.

Storbritannia har så langt rapportert over 270.000 smittetilfeller og 38.000 dødsfall som følge av viruset.