Studier: Lenge til flokkimmunitet i storbyene

Flere nye studier viser at under 20 prosent av befolkningene i byer som New York, London, Madrid og Wuhan har vært smittet av coronavirus.

For å oppnå flokkimmunitet beregner forskere at andelen må være nærmere 60 prosent, ifølge New York Times.

Land som Sverige og Storbritannia har begrenset omfanget av nedstengningen i et forsøk på å oppnå flokkimmunitet. Men i disse landene utgjør antallet smittede fortsatt kun 7 til 17 prosent av befolkningen.

En av ti

En studie fra et sykehus i Wuhan i Kina, hvor viruset først brøt ut, viser at kun 10 prosent av dem som nå vender tilbake på jobb har vært smittet av coronaviruset.

– Vi vil ikke oppnå flokkimmunitet i den nærmeste framtid, sier epidemiolog Michael Mina ved Harvard T.H. Chan School of Public Health til New York Times.

– Vi har ingen trygg måte å bygge det opp på. Ikke med mindre vi lar viruset komme ut av kontroll, men jeg tror de fleste mener at det ikke er en metode vi kan bruke, sier han.

Halvparten friskmeldt

Nærmere 6,2 millioner mennesker verden over har hittil fått påvist coronaviruset, og av dem er over 371.000 døde.

Nærmere halvparten av alle som har fått påvist viruset er imidlertid friskmeldt, men andelen i befolkningen som har utviklet antistoffer er likevel lav.

Flest i USA

USA er aller hardest rammet av pandemien med 1,8 millioner smittede og over 105.000 døde, men smittespredningen går nå raskest i land som Brasil, India, Russland og Mexico.

Belgia har imidlertid flest døde i forhold til innbyggertallet, 82. per 100.000, etterfulgt av Spania (58), Storbritannia (57) og Italia (55).

Sverige er med 4.395 dødsfall også nesten i verdenstoppen, med 44 coronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere.

(©NTB)