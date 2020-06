Store bedrifter tar oppgjør med rasisme i USA

OPPGJØR: Nike er blant selskapene som reagerer på rasismen i USA. Her en butikk ved New York.

OPPGJØR: Nike er blant selskapene som reagerer på rasismen i USA. Her en butikk ved New York. Foto: Michael Noble Jr.

Sportsgiganten Nike har sluppet en reklamevideo med slagordet «For once, don't do it», på norsk «For en gangs skyld ikke gjør det», som spiller på deres slagord «Just do it», skriver BBC.

– Ikke lat som det ikke er et problem i USA. Ikke vend ryggen mot rasismen, heter det i videoen.

Apple-sjef Tim Cook anerkjenner i en beskjed til sine ansatte at det fortsatt finnes rasemessig urettferdighet i USA. Han viser blant annet til ujevnheter i rettssystemet og forskjeller innen utdanning.

– Vi har ikke noe samfunn som er verdt å feire med mindre vi kan garantere frihet fra frykt til hver person som gir dette landet sin kjærlighet, sin arbeidskraft og sitt liv, sier Cook.

I tillegg er Walmart, Instagram og Goldman Sachs blant selskapene som har uttrykt støtte til aktivistene i USA.

De siste dagene har demonstrasjoner mot politivold og rasisme spredd seg over store deler av USA etter at afroamerikaneren George Floyd døde i forbindelse med en pågripelse i Minneapolis for en uke siden. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt og utviklet seg til voldelige opptøyer enkelte steder med plyndring og ødeleggelser.

