Argentina forlenger gjeldsforhandlinger nok en gang

ARGENTINA: Mener de eksisterende vilkårene for tilbakebetaling av gjeld vil gjøre at landet går konkurs. Foto: Bloomberg

Fristen løp ut tirsdag, men er forlenget til 12. juni i et forsøk på å få til en bedre avtale med Argentinas kreditorer, opplyser finansdepartementet i landet.

President Alberto Fernandez og hans venstreorienterte regjering vil nå vurdere «muligheten for nye justeringer med mål om å øke støtten fra investorer» samtidig som Argentina opprettholder en bærekraftig gjeld, heter det i en uttalelse mandag.

Argentina mener de eksisterende vilkårene for tilbakebetaling av gjeld vil gjøre at landet går konkurs. Argentina misligholdt en innbetaling på om lag 500 millioner dollar 22. mai, men det hindret ikke at samtalene med kreditorene stanset.

Uker med forhandlinger har likevel ikke gitt noe resultat, tross flere tilbud fra kreditorene.

Størrelsen og innholdet i regjeringens nye forslag er ikke kjent. Argentina får samtidig støtte fra Det internasjonale pengefondet IMF for det nye forslaget landet har kommet med overfor sine kreditorer.

