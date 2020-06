Russland vil bruke nær 700 milliarder på krisetiltak

Krisepakken består av over 500 tiltak som skal få fart i arbeidsmarkedet, sikre folk inntekter og bidra til økonomisk vekst etter nedstengningen, opplyste statsminister Mikhail Misjustin tirsdag.

Pengene skal bevilges i en periode på to år.

Nyheten ble kunngjort i en TV-sending fra et møte mellom Misjustin og president Vladimir Putin tirsdag.

Putin beskriver planen som et grunnlag for å reparere økonomien og for «langsiktige strukturelle endringer». Tiltakene skal lanseres i juli, ifølge presidenten.

Den russiske regjeringen anslår at økonomien vil krympe med 9,5 prosent i årets andre kvartal sammenlignet med samme kvartal for ett år siden. For hele året er det ventet en økonomisk tilbakegang på opptil 6 prosent.

Før coronapandemien lå arbeidsledigheten på 4,6 prosent. Ifølge analytikere ved Boston Consulting Group vil den i verste fall bli tre ganger så høy som følge av nedstengningen av det russiske samfunnet.

(©NTB)