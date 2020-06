EU starter andre høringsrunde om minstelønn

Målet er ikke en felles minstelønn for unionen eller et felles system for å fastsette minstelønnen, sier visepresident Valdis Dombrovskis.

– Ethvert tiltak må ta hensyn til systemer og tradisjoner for fastsettelse av minstelønn i det enkelte medlemsland. Mens vi jobber for en inkluderende gjenreising av økonomien, vil vi sikre at alle arbeidere i EU beskyttes av en rettferdig minstelønn som gjør dem i stand til å skape et anstendig liv der de jobber, sier Dombrovskis i forbindelse med høringsrunden.

Da planen først ble lansert, var de nordiske medlemslanden redd for at en felles ordning kunne undergrave den nordiske modellen der partene i arbeidslivet fastsetter lønnsnivået.

– Det er noe som tyder på at de lytter til den kritikken blant annet vi kom med. De anbefaler ikke noe konkret instrument i denne runde, sier nestleder Bente Sorgenfrey i danske Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) til nyhetsbyrået Ritzau.