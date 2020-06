Snapchat demper Trumps rekkevidde

Snapchat, som særlig retter seg mot ungdom, stanser promoteringen av Trumps meldinger på sin plattform for anbefaling av innhold, Discover.

– Vi vil ikke forsterke stemmer som egger til rasistisk vold og urettferdighet gjennom å gi dem gratis reklame på Discover, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Snapchats beslutning kommer bare dager etter at Twitter for første gang bestemte seg for å gripe inn mot en melding fra Trump som selskapet mente oppfordret til vold. Det førte til en rasende reaksjon fra Det hvite hus.

Direktøren i Snapchats morselskap, Snap, sendte i helgen et skriv til de ansatte der han fordømte rasisme, urettferdighet og vold i det amerikanske samfunnet gjennom historien.